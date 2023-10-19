劉男（黃衣）遭逮後供稱，與友人在鳳山區熱炒店喝了7、8瓶啤酒，肇事後心虛逃逸，全案依公共危險移送高雄地檢署偵辦。（警方提供／任義宇高雄傳真）★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

高雄鳳山區南華路、和成路口，今天凌晨0時50分劉姓男子所開的大貨車，擦撞到一輛67歲施姓男子所駕駛的小貨車後逃逸，警方獲報後鳴笛追捕，劉男行經國道一號往金福路閘道口疑似車速過快，轉彎時重心不穩擦撞護欄翻車，並發現其酒測值高達0.78被依公共危險罪移送偵辦，所幸整起車禍沒釀嚴重傷亡。

劉男駕駛大貨車擦撞施男的小貨車後，正好有鳳山分局南成派出所巡邏員警經過，因發出巨大聲響立即引起警方關注，沒想到劉男立即倒車逃離現場，警方警鳴笛警示燈攔查不停，遂一路尾隨同時通報線上警網攔查，並至國道一號往金福路閘道口，該車疑似車速過快、轉彎時重心不穩擦撞護欄導致翻車，車上所載物品掉落於地上。

警方見狀立即通知119到場破窗，劉姓駕駛無受傷，車上一名22歲許姓乘客手部輕傷，送至小港醫院治療，而遭撞的施男僅車損，人無大礙。

經員警現場對劉姓駕駛實施酒測，酒測值0.78超過法定標準值，駕駛大貨車的劉男供稱，18日晚間11時與友人在鳳山區熱炒店喝了7、8瓶啤酒，肇事後心虛逃逸，全案依公共危險移送高雄地檢署偵辦。

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