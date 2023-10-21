高雄一名65歲已退休的徐姓男子，不慎落入詐騙集團「假投資」圈套，已遭詐走約30萬本金，沒想到詐騙集團嘗到甜頭，竟再向徐男稱要交付300萬信用金，才能取得投資獲利，徐男不甘再被騙18日向警方報案，假裝配合詐騙集團要求，與警方合作逮到前往取款的18歲李姓車手。

遭詐騙的徐男，18日前往鳳山分局新甲派出所報案，指遭詐騙集團以「假投資」方式騙取30萬現金，還要交付新臺幣300萬元信用金補足差額才得以出金。警方聽後決定將計就計，請被徐男假裝與車手配合於隔日相約面交。

警方於19日下午於鳳山區凱旋路面交地點外，部屬警力監控埋伏，待被害男子將餌鈔交付給車手後趁勢出擊，上前戳破佯裝成投資外派專員的車手李男，現場查獲工作用手機2台、工作證1張、簽單收據4張。

李男遭逮後坦承犯行不諱，詢後依詐欺罪、洗錢防制法罪嫌移送高雄地檢。警方表示，後續將依據扣案手機內之資料，追查詐騙集團成員，防止更多人上當受害，也提醒遇到「穩賺不賠」、「高獲利」等投資話術應有所警覺，有疑問可撥打165反詐騙諮詢專線。