新北婦幼隊運用拍賣商品直播的機會向廣大的線上購物族群宣導防詐並示範簡易防身術。（圖／警方提供）

現主時網路購物因為便利性，讓許多人養成線上消費的習慣，網購雖然方便但也衍生許多消費糾紛及詐騙陷阱，新北警婦幼隊為有效預防網路購物詐騙，特別與momo購物平臺合作，運用拍賣商品直播的機會向廣大的線上購物族群宣導防詐並示範簡易防身術，希望民眾除了買到物超所值的商品外更能有意外的獲益。

警方表示，網路購物詐騙一直是國內高發性詐騙類型之一，民眾透過臉書等通訊軟體或知名拍賣網站消費的同時，詐騙集團也利用當前時勢最新款的限量商品，如球鞋、名牌包或3C產品，以標榜低於市價行情甚多的價錢來吸引消費者，並要求私下用通訊軟體聯繫交易，致使被害人匯款後等不到貨品、買家帳號消失或貨到付款於取驗貨時發現是劣質品等詐騙情形發生，為有效預防這類型詐騙手法，消費者在網購時應慎選優良及信譽好的網路商家，以面交或第三方支付方式保障買賣雙方權益，並避免透過通訊軟體與賣家私下聯繫交易，以免受騙。

識詐宣導是所有警察責無旁貸的工作，而為了吸引民眾聆聽或觀看，新北警婦幼隊這次加入防身術的示範講解，在電商拍賣商品的過程中，穿插演出，提醒民眾在遭遇突發危害時，如何迅速善用隨身攜帶的筆、髮夾、雨傘等物品保護自己，並強調保持警覺、情境預防的觀念，希望大家平常多一分準備，以有效減少危害的發生。