台中多所大學生傳出遭通訊行申辦「無卡分期合約」遭詐騙。受害學生達數百人，1名受害張姓同學指出，透過一名莊姓女子牽線購買3C產品，對方表示簽完合約立即現賺5000元，結果商品沒到手還被融資公司催繳錢，她表示，對方還告訴他們不可以報警，不然淪為被告，讓她驚覺整件事情不單純。

受害張同學表示，當時是打工認識莊姓前同事，莊當時要她利用學生身分貸款買3c，她可以拿到5000元，但一簽完名後發現不對勁，認為學生的優惠價差也沒那麼多，但莊事後告訴她要繼續再簽約貸款，而且不能報警，否則會被告。

張同學指出，她當時向對方簽約前後買最新的iPhone 15及Apple Mac，兩個加起來11萬多元，對方說學生可以簽約分期，融資公司會打電話給她，對方教導話術回應；第1次分期對方真的有幫她付，所以就相信，但第2次貸款他們就沒付了，現在1期要繳7、8千元。

受害張同學指出，對方要求貸款購買3c的學生要簽1份「與通訊行無關的切結書」，表示這整起交易跟通訊行無關，對方只是來通訊行借場地而已；因為對方說，介紹一個人，可以賺5000元，甚至有台北學生南下來賺這個5000元，才導致那麼多學生牽連受害。