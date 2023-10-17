楊姓男子騎乘普重機車沿泉州街往北逆向，撞上鄧姓男子駕駛自小客車。（圖／警方提供）

楊姓男子騎乘普重機車沿泉州街往北逆向，撞上鄧姓男子駕駛自小客車。（圖／警方提供）

醉不上道！酒後駕車害人又害己，台北市1名楊姓男子，日前與朋友在汽車旅館狂歡飲酒，至凌晨4時許竟騎車要前往女友住處，路程中竟逆向因此與小客車發生擦撞，導致雙腳擦挫傷，事後被依公共危險罪移送法辦。

警方表示，中正二分局交通分隊日前接獲報案，凌晨04時31分轄內泉州街與寧波西街口發生一起普重機車與自小客車的事故，當時寧波西街（西往東單行道）因道路施工封閉，鄧姓男子駕駛自小客車見前方禁止通行，遂沿泉州街（單行道）往南改道行駛，同時另一名楊姓男子騎乘普重機車沿泉州街往北逆向直行。逆向之楊男察覺前方有部小客車，雖試圖煞車，仍反應不及迎頭撞上而肇事。

警方到場釐清事發經過時，便聞到楊男身上濃濃酒氣，遂依規定實施酒測，酒測值高達0.73mg/L，明顯超標，楊男亦坦承不諱，稱於凌晨3時許在新北某汽車旅館與友人歡聚飲酒，結束後前往女友住處途中發生事故，所幸楊男僅雙腳擦挫傷，並無大礙，初步研判係因酒後駕車未注意道路行車方向所致，全案並依公共危險罪移送法辦。

中正二分局特別呼籲酒後駕車誤己誤人，歡聚時飲酒助興或食用含酒精成分食物，均易有酒駕情事，酒駕罰則甚鉅，民眾切勿心存僥倖、以身試法，如有飲酒應以「指定駕駛」、「酒後代駕預約」及「代客叫計程車」等方式安全返家，以免危害用路人生命安全。

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