台中警霧峰分局四德派出所長呂倍翠與警員陳凱麒，昨天（21日）晚上執行巡邏勤務時，行經霧峰區四德北路時，發現一輛自小客車未開大燈，警方上前攔查時，該車駕駛拒檢拒檢加速逃逸。

警方通報支援警網尾隨該車，發現2名男子棄車，隨即進入一旁的田裡徒步逃逸。2男棄車時車輛並未熄火，持續滑行碰撞前方一輛小客車後停止，被撞車主因無明顯車損，車主表示不追究、自行處理；警方持續追查逃逸男子身分並舉發交通違規。