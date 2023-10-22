警方在黃男車內查獲安非他命等毒品及吸食器。（民眾提供）

台中市黃姓男子22日晚間7點多，駕車行經西屯區上安路、至善路口時違規紅燈右轉，遭警方攔查，未料，黃男假意配合，之後突然加速逃逸，更衝撞員警機車後棄車逃跑，所幸警方發動攔截圍捕逮獲他，並起出安非他命等毒品，依《妨害公務》及毒品危害防制條例送辦。

這起事件發生在晚間7點20分，警方指出，市政派出所員警執行巡邏勤務時，發現黃男（54歲）駕車違規紅燈右轉，立即趨前欲盤查，但黃男一開始假意配合，之後又突然加速往前行駛，沿著台灣大道快車道往郊區方向逃逸。

警方一路追捕，並聯繫警網出動，黃男行駛至台灣大道、朝富路口時因紅燈受阻，執勤員警立即趨前並將警用機車停放在黃男座車後方，之後員警趨前要求黃下車，未料黃又突然倒車衝撞警用機車，之後棄車逃逸。

警方發動攔截圍捕，在河南路逮獲黃男，並在他的車內查獲一級毒品海洛因0.7公克、二級毒品安非他命3.2公克及毒品吸食器等。