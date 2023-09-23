永康分局警網昨(22日)凌晨執行巡邏勤務，發現一輛轎車無視行人闖紅燈，隨即上前攔阻盤查，車上裡兩位乘客見警「不敢直視」且眼神飄忽不定，員警察覺有異，立刻呼叫快打警力支援，果然發現其中一名莊姓男子為盜通緝犯，並在兩人身上搜出查扣一、二級海洛因安非他命毒品達20多公克與吸毒工具，員警一箭雙鵰全遭逮捕，依竊盜通緝與毒品危害防制條例移送法辦，擴大向上溯源刨根，掃蕩道路毒品犯罪績效良好。

據了解，永康分局永康派出所警員周靖哲、黃璽丞昨天日執行凌晨線上機車巡邏勤務時，行經轄區永二街與二王路口時，發現劉男駕駛自小客車無視燈號，罔顧用路人安全，旋即尾隨伺機攔停。

永康警尾隨攔車查獲「通緝犯與一堆毒品」。(戴志揚翻攝)

永康警尾隨攔車查獲「通緝犯與一堆毒品」。(戴志揚翻攝)

員警檢視駕駛劉男及乘客莊男身分時，發現莊男眼神飄忽不定且刻意迴避警方視線，心虛詭異表現引起員警注意，隨即調度其他警力趕抵協助現場控制，經查即發現莊男為竊盜通緝犯，立刻逮捕莊男。

隨後員警進行搜索，當場起獲海洛因、安非他命7包及毒品吸食器等違禁品；駕駛劉嫌自知亦難逃法網，主動交付第二級毒品安非他命1包及2支毒品吸食器等違禁品，兩嫌初步檢驗均呈現毒品反應，全案調查後依竊盜通緝及毒品危害防制條例移送偵處，本分局將持續擴大溯源毒品來源。

永康分局長甘炎民肯定同仁主動積極攔查，且敏銳查察嫌犯可疑動態，認真執勤，得以順利查獲本案，不僅展現道路上之打擊犯罪力道，更能降低該兩位犯嫌造成未來犯罪問題，全力為社會治安及居民人身安全把關。

永康分局呼籲民眾，毒品的作用只會帶來更多的災難，為了您的家人及朋友，請勇於遠離毒品，也奉勸如已沾染毒品之惡習，應及早尋求協助進行戒治，遠離毒害。

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