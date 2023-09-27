通緝犯當街遭警逮 友人來牽車被查酒駕直喊衰

蘇姓男子因涉犯偽造有價證券遭北檢通緝，本月初深夜開車行經和平西路、南海路口時遭警方查獲，蘇打電話給43歲謝姓女友人，請她來幫忙將車開走，謝女騎機車抵達後，被警方發現她渾身酒味，酒測後酒測值高達0.54，原來謝女正在與其他朋友喝酒，接到蘇的電話立刻趕來情義相挺，沒想到也一併被帶回警局，對此蘇女不斷抱怨：「有夠倒楣！」

中正二南海派出所警方日前在路口盤檢，攔下開車的蘇男，查出他是北檢發布的通緝犯，當場請他下車並要帶回警局，蘇想到車子停在路邊，便打電話拜託謝姓女友人來將車開走。

原本在和其他朋友餐敘、喝酒的謝，接到電話後決定幫忙，不顧自己已經喝了不少，騎共享機車從新北市趕往中正二分局，要向蘇拿錀匙。

但謝女後來將車騎上人行道，也被南海所警方攔下，警方發現她渾身酒味，酒測後酒測值高達0.54，一併將她帶回，謝女強調只是來幫人挪車，不斷抱怨：「有夠倒楣」，2人警訊後各自被依法送辦。

中正二警方呼籲，酒駕害人害己，民眾切勿貪圖一時方便或心存僥倖，利用大眾運輸或找代駕，保護自己也保護他人。

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