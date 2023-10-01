扣案毒品。（照片 / 保安警大隊提供）

台北市保安警察大隊日前深夜於內湖區南京東路一段執行路檢勤務，攔停一輛可疑黑色轎車。當員警要求查證身分時，該名莊姓駕駛神色緊張，經調查，莊男實則為台北地院發布傷害通緝犯，且於其駕駛車輛後車廂內更查獲大量毒品咖啡包、大麻菸彈等物，全案依違反《毒品危害防制條例》移送法辦。

台北市保安警察大隊指出，員警於現場攔停盤查時，察覺莊嫌神情可疑，經身份盤查後確認為通緝犯。警方同時於後車廂中的行李箱起獲第二級毒品MDMA咖啡包1,521包、大麻菸彈6顆等違禁品，全案依違反《毒品危害防制條例》移送法辦。

扣案毒品。（照片 / 保安警大隊提供）

保安警察大隊表示，MDMA屬於第二級毒品，為搖頭丸的主要成分，此類物質如長期使用，將出現幻覺、認知力變弱，造成腦中樞神經等危害，同時鼓勵民眾與警方一起建構社區反毒通報網，勇於拒絕毒品，共同打造社區無毒家園。

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