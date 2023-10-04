▲基隆市警察局第四分局中山派出所員警於4日凌晨發現1台自小客車形跡可疑，鳴笛示意受檢卻加速逃逸，警方一路跟追，後嫌犯不熟地形自撞路邊車輛遭逮。（基隆市警察局提供／徐佑昇基隆傳真）

▲基隆市警察局第四分局中山派出所員警於4日凌晨發現一台自小客車形跡可疑跟追逮人。圖為車內起出各級毒品近50餘克，市價約20萬元，以及另搜出之20多萬元現金。（基隆市警察局提供／徐佑昇基隆傳真）

法網恢恢！基隆市警察局第四分局中山派出所員警於4日凌晨3時許，在轄區執行巡邏勤務時，發現有一自小客車形跡可疑，未料該自小客竟加速駛離逃逸，員警當下通報線上警網攔截圍捕，後逮人除搜出毒品外，竟發現該駕駛為有槍砲及毒品罪的通緝犯陳嫌，並移送基隆地檢署偵辦。

毒蟲遇警巡邏竟飛車逃逸 路不熟自撞遭逮 一查竟是槍毒通緝犯

警方表示，巡邏時間自小客車行跡可以，鳴笛示意該車停車受檢，但小客車駕駛竟不服停車指示，持續加速逃逸，後經警網一路追蹤尾隨，犯嫌當下疑因路況不熟緊張，一不小心自撞路邊車輛，並下車企圖棄車逃逸，員警隨即上前壓制逮捕該駕駛。

後經清查身分，發現該駕駛為士林地方法院及士林地檢署發布之槍砲及毒品通緝犯50歲陳男，並於車內起出各級毒品近50餘克，價值約20萬元，另持有20多萬元現金。警方全案依毒品危害防制條例及公共危險等罪嫌，將陳嫌移送台灣基隆地方檢察署偵辦。

基隆市警察局第四分局分局長廖修鴻呼籲，毒品戕害國民身心健康甚鉅，為保護人民安居樂業，警方對於是類犯罪絕對會加強掃蕩、嚴正執法，為本市居民建立治安平穩的生活環境。