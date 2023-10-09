本月7日1輛彰化客運行經彰化縣中山路二段一處路口時，疑似闖紅燈，嚇得一旁在停等紅燈的轎車駕駛大罵「太誇張了」，氣得他向彰化客運投訴，彰化客運今表示，當天因雨勢視線不佳，導致駕駛可能因此闖紅燈，但違規是事實，將依規定記過處分。
據了解，該名駕駛7日晚間7點左右，行駛在花壇鄉中山路停等紅燈，不料1輛彰化客運突然從內側車道幾乎沒有減速的呼嘯而過，當時距離他的車身僅有幾公分而已，覺得非常誇張，真的非常危險。
當時他氣得直接將車開到彰化客運總站要投訴，但無奈客運的主管都下班了，沒想到當下該輛「刷卡」他的客運剛好進站，他立即上前敲門詢問，對方也坦承說是，剛剛闖紅燈的駕駛就是他。
對此彰化警分局表示，將依影片內容依法開單告發；彰化客運也說，根據影片與監視器畫面發現，該名駕駛確實有闖紅燈行為，將依規定對該名駕駛記大過處分，並給予再教育。
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