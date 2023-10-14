彰化縣線西鄉塭仔港今年8月間接連發生3次港區道路塌陷的事件，遭漁民及民代質疑道路品質有問題，不料彰化縣議員賴清美今天又獲報塭仔港港區道路又現坑洞，已緊急通報縣府連繫工程單位儘速前往處理。

線西鄉塭仔港因漁獲豐富，是許多餐廳及民眾採買海鮮的地點，然於今年8月初，民眾到塭仔港買魚時，發現港區道路出現坑洞。

縣議員賴清美當時通報彰化縣政府與自來水公司等單位到場，封閉坑洞路段，丈量發現坑洞長50公分、寬30公分、深約160公分。

為查明坑洞發生原因，自來水公司動用挖土機開挖，果真發現連自來水管也破裂，先補修水管後，再以柏油回填坑洞，將掏空處補平，避免崩塌面積擴大。

然才兩天過後，線西塭仔港港區道路就又兩度出現局部坑洞，當地漁民議論紛紛，除質疑道路工程品質有夠爛，只會做表面功夫，也擔憂道路底下恐有掏空的狀況，在道路柏油下方泥沙不斷流失下，才會導致港區道路頻現坑洞。

「塭仔港道路又、又、又、又破了！」縣議員賴清美今天接獲通報塭仔港港區道路「又破了」，隨即到場查看，確認局部道路出現龜裂下陷，現場已將下陷區域四周拉起封鎖線，管制通行，「一破再破，到底什麼原因，相關部門真的要查明問題所在！」