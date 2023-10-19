彰化縣芬園鄉貓羅溪河床近來有眼鏡蛇出沒，嚇壞到該地拍攝取景的民眾。（米諾斯提供／孫英哲彰化傳真）

近來有攝影愛好者到中彰投交界的貓羅溪畔拍攝秋芒美景時，赫見河床頻有名列台灣6大毒蛇的雨傘節、眼鏡蛇現身，嚇得當場驚聲尖叫，尤其是看到身長近1.5公尺的眼鏡蛇時，更是緊張得快喘不過氣，提醒其他要前往該地的民眾，千萬要小心提防長蟲出沒。

「小心，有眼鏡蛇！」攝影愛好者「米諾斯」表示，近日清晨他到彰化縣芬園鄉貓羅溪竹林段溪底拍攝時，突然看到1尾長近1.5公尺的眼鏡蛇從產業道路爬行至附近草叢，雖然曾聽說過眼鏡蛇其實很膽小，但他仍嚇得幾乎停止呼吸，只能安靜地等眼鏡蛇從其眼前通過。

他指出，該尾眼鏡蛇好像在曬太陽，可能是被他突然走過時嚇到，蛇身立起來呈現警戒狀態，並在張望後才爬走。該地不只有眼鏡蛇出沒，他在9月底及10月中旬還兩度看到雨傘節，不過兩尾雨傘節都已遭車輛輾斃。現在是秋天，還能貓羅溪畔看到眼鏡蛇及雨傘節，提醒要到該地活動民眾要多加小心。

眼鏡蛇與雨傘節都名列台灣6大毒蛇，都是神經性毒素。根據衛福部統計，仕台灣每年約有1000人遭毒蛇咬傷，台灣6大毒蛇除同诙神經性毒素的眼鏡蛇與雨傘節，還有出血性毒素的龜殼花、赤尾青竹絲與百步蛇，以及兼具出血性和神經性毒素的鎖鏈蛇。