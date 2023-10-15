基隆深美國小發生營養午餐學生中毒事件，教育處長劉美蘭因督導不周將改調任參議，深美國小校長陳建文也面臨懲處。全國中小學校長協會今天發布新聞稿說，基隆市政府這個處分過重、且不符合比例原則，不但無助於解決問題，更造成學校與主政單位惶恐不安。

基隆深美國小14日下午起，先有2名學生腹痛回到家後身體不適就醫，之後陸續共有16名學生上吐下寫掛急診，疑食物中毒。基隆市政府表示，關於此次「營養午餐事件」，劉美蘭因督導不周將改調任參議，陳建文因疑有不當處置，將於下周儘速召開《校長成績考核委員會》進行討論。

全國中小學校長協會今天發表聲明指出，基隆市政府對於深美國小營養午餐出包事件的處置過重了，學校發生食物中毒的事件，應該要處理並被檢討，但是處長、校長的懲處與依職權應負的責任，不符比例原則，尤其是在處理過程中就將處長調參議與將校長列入成績考核委員會研議，將嚴重打擊基層教育士氣，無助於事件的解決與未來防範措施的改善。

全國中小學校長會理事長、新北市新莊國小校長張信務表示，深美國小營養午餐中毒事件，基隆市政府還沒有調查清楚，就立即懲處教育處長及校長，實在太過急躁，也造成學校無法進行危機管控的處境，並不是好的處理方式。他們主張，基隆市政府應先將事情了解清楚及釐清責任後，再來懲處相關失職人員。

全國中小學校長協會特別呼籲縣市政府，在處理學校危機事件時，應以幫助學校解決問題為核心，整合各相關單位的資源積極協助處理才對，並依SOP的處理流程來進行因應，不宜以過重的懲處作為事件回應，不但無助於事件核心危機的解除，更造成教育單位與學校更加惶恐不安，請主政者三思。