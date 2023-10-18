台中市長盧秀燕18日出席「大安濱海樂園海翁橋」改建完工典禮，針對農業部16日回函國民黨及民眾黨兩黨立委，交代進口蛋流向，市府接下來有何作為？盧秀燕表示，進口蛋混合著國產蛋，目前確實仍有食安疑慮，會秉持追蹤並公布的作法。

農業部日前交代進口蛋流向，包括標示產地為台灣的溏心蛋，也有提供給業者製成茶葉蛋，還有標示為國產的液蛋並提供給乖乖、華信食品、第一餐盒、宜興、珍品軒、統皓等業者。

台中市長盧秀燕指出，對於蛋品去處、甚至使用商家都有公布，許多縣市也有跟進，我們要確保民眾食安。另外，對於學校內使用液蛋，家長和師生都有疑慮，所以我們率先宣布，在確保安全以前要禁止使用液蛋，大家都要使用國產現打蛋，台中目前還是維持這樣的政策。

盧秀燕提到，從最近資料來看，目前為止，進口蛋混合著國產蛋確實仍有食安疑慮，市府會秉持目前追蹤並公布的作法，確保民眾食安。