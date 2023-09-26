警方逮捕通相關涉案人等。（照片 / 板橋分局提供）

板橋警分局日前接獲民眾報案，指稱疑似幫派分子（24日）上午在板橋區板城一帶舉辦大型公祭。警方調查，喪家交友廣闊，預估近500至800人前往弔唁，當天更邀來國光儀隊、女子樂隊等陣頭到場表演。為防制幫派刻意動員串聯幫眾彰顯勢力，或有人趁機滋事，警方本次共出動80多名警力在告別式會場入出口及周遭路口執行盤檢、蒐證，現場共逮捕1名通緝犯及1名未成年少年，有效遏止不法份子串聯滋擾。

板橋警分局表示，依據新修正之「組織犯罪防制條例」第3條之規定，新增「明仁會條款」禁止以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員有關聯；在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，視為違法行為，得命令解散，並得依法送辦，以反制犯罪組織之氣焰。

警方正進行盤查。（照片 / 板橋分局提供）

另，板橋警分局本次勤務協請刑大、保大隊特殊任務警力、少年警察隊及警犬隊等單位支援，規劃盤查組、監控組、蒐證組、交通管制組及機動應變組計80名警力混合編組。針對參加儀式中疑似幫派分子，則依警察職權行使法及少年事件處理法等相關法令對參加公祭人員攔查、蒐證，以優勢警力防止任何發生暴力衝突，有效遏止不法份子串聯滋擾。

根據板橋警分局說明，此次勤務過程並無發生治安滋擾事件，計查獲洗錢防制通緝1人、攔查未成年1人，全力防止發生暴力衝突或治安疑慮，有效遏止不法犯罪，嚴防不法份子串聯滋擾；另拖吊違停汽車1台、現場告發違停2台（汽、機車各1）、未戴安全帽9件、逕舉機車違停8台、越級駕駛1件。

板橋警分局長黃南山表示，本次勤務針對可能危安活動進行強勢執法，目的是為預防有任何危害治安的衝突出現，絕不容許有黑道或幫派份子擾亂社會秩序，讓市民居住更為安全、更有保障，全力為民眾打造安居樂業的生活環境而努力。