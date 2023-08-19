北市萬華區萬國幫大老洪汝堯日前過世，家屬19日下午在北市第一殯儀館舉辦告別式，北市警中山分局動員60名警力前往現場維安警戒，發現有角頭大哥帶頭穿著足以辨別身分的服飾，分局長陳金城立刻率領警力舉牌警告，要求立刻解散，成為俗稱「明仁會條款」實施後首例。

中山分局下午動員60名警力前往會場維持秩序，過程中發現「頭北厝」綽號豆漿的王姓角頭等人，身穿的服飾前方寫著宮廟名稱，後方則有「頭北厝」的字樣，被警方認為觸犯甫修正的《組織犯罪條例》「以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員有關聯」。

新法規定，在公共場所或公眾得出入之場所聚集3人以上，已受該管公務員解散命令3次以上而不解散之行為處罰，最重可處有期徒刑3年，得併科新台幣300萬元以下罰金。

中山分局長陳金城發現後，立刻前往阻止王姓角頭等人，並舉牌警告要求立刻解散，王男等人也立刻解散離去，雖沒有遭受到行政罰，但已創下舉牌告誡首例。