南市刑大19日在學甲區緝獲身背「三條通」的林姓通緝犯。（讀者提供／張毓翎台南傳真）

南警3天內連逮2名通緝犯，更槓上開花在其中1名胡姓通緝犯的車內起獲槍枝。（讀者提供／張毓翎台南傳真）★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！

台灣高等檢察署執行第9波「安居專案」，台南市政府警察局刑事警察大隊毒品查緝中心火力全開，運用大數據分析，鎖定流竄轄內潛在販毒藥頭之重要逃犯追查，3天內連逮2名通緝犯，更槓上開花在其中1名胡姓通緝犯的車內起獲槍彈，全案依法偵辦並解送歸案。

南市刑大毒品查緝中心與學甲警分局先循線於19日在學甲區緝獲林姓通緝犯；現年58歲的林嫌，因毒品、槍砲、過失傷害罪，分別被嘉義地檢、台南地檢、台南地院發布通緝，身背「三條通」，警方在他身上查獲安非他命1.84公克，旋即鎖定毒品上游網絡。

刑大21日於麻豆區再逮到被台南地檢通緝的胡姓通緝犯，40歲的胡嫌因毒癮深重，被逮捕時精神恍惚、情緒不穩，隨身持有總市值約530萬元的海洛因及安非他命、現金贓款129萬9200元，警方在他車上搜出1支已裝填子彈的仿金牛座JP915型手槍、18顆子彈。

警方將林、胡2人解送歸案外，也分別依違反毒品危害防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌送辦。

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