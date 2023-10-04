范男使出美人計，利用梁姓少女將王男誘出。（警方提供）

通緝犯欠債15萬避不見面，債主使「美人計」引發街頭大亂鬥。

新北市28歲王姓男子積欠34歲范姓男子15萬元，卻避不見面躲避債務，范男從旁得知王男愛慕17歲梁姓少女，今（4）日凌晨利用梁女將王男約出，找來4名友人分乘3輛車，在土城青雲路前後包夾王男座車，砸車並發生鬥毆，之後迅速逃離。土城警分局循線追查，迅速逮捕涉案雙方共8人，並起獲安非他命、K他命，同時查出王男是通緝犯，偵訊後全案以妨害自由、妨害秩序、毒品、傷害罪嫌及毒品通緝送辦。

今天凌晨4時許王男獲梁姓少女邀約，與楊姓友人駕車前往土城青雲路，少女穿著露肚上衣、短褲在路邊等候，見王男開車到場，立即招手示意停車，詎料，王男剛停車，范男等人即駕車前後包夾，持路邊物品砸毀王男座車後玻璃，王男與楊男持空氣槍下車與范男鬥毆，范男頭部被敲破，眾人隨即四散逃逸，過程不到1分鐘。

警方獲報後，立即擴大調閱監視器追查，先查緝范男及少女等6人到案，稍晚前往台北市逮捕王男及楊男，過程中又槓上開花查獲王男的友人鄭姓男子持有毒品。偵訊後，全案依法偵辦。

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