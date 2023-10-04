台南本土登革熱已累計1萬2514例，上周病例數較前一周增加25％，本周日至周二病例則較上周同期上升7％，增幅縮小，疾管署副署長羅一鈞指出，預估本周（第40周）疫情跟上周持平或略低，但面對小犬颱風來襲，為疫情帶來變數，須慎防第42、43周疫情反彈。

目前台南登革熱疫情仍處於高峰，身為防疫第一線的衛生局林森辦公室，4日下午5點也全面進行化學防治清消，據了解，衛生局不只1名員工確診登革熱，因此啟動化學防治，避免疫情再擴大。

台南上周疫情反彈飆高，後續又有颱風變數，羅一鈞表示，就目前單周新增病例數逾2000例來看，現在目標就是設定在希望能夠連續2周看到新增病例數持續下降。根據國衛院監測病媒蚊密度與誘卵桶指數都呈現下降趨勢，因此，下周病例數應會比這周下降，但須慎防第42、43周疫情是否因颱風而反彈。

因應中度颱風小犬來襲，明天台南市政府已宣布台南停止上班、上課，登革熱戶內外化學防治作業也暫停，衛生局提醒民眾詳讀緊急噴藥孳清貼單上的須知，風災過後，將依貼單上的延後日期進行補噴與補孳清。