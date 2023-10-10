雲林縣10日新增5例登革熱確定病例，全部都集中在古坑鄉，4例由醫院通報，1例由診所通報，全縣累計499例，已逼近500大關。防疫人員持續進行個案居住地及工作地戶內外化學防治作業，同時展開附近住戶健康監視、診所發燒症狀就醫民眾追蹤關懷。

雲林縣目前經疾管署確認確診已累計499例，其中古坑鄉385例最多，其次斗六市84例，另外斗南鎮6例、林內鄉6例、虎尾鎮6例、西螺鎮5例、莿桐鄉3例、台西鄉1例、大埤鄉1例、麥寮鄉1例、二崙鄉1例。

縣衛生局表示，時序已入秋，雙十節國慶連假人群流動變多，加上近期颱風帶來的間歇降雨，本土登革熱疫情未歇，提醒民眾作好防蚊措施，並落實「巡、倒、清、刷」，如有積水應立即清除，使用中的容器應徹底刷洗以去除蚊蟲卵，並妥善收拾或倒置，避免積水。

衛生局指出，病媒蚊對於叮咬對象並無選擇性，一旦社區內發生登革熱病例，則每個人都有可能被病媒蚊叮咬而感染，作好社區內病媒蚊孳生源清除工作，不僅利己也幫助他人，社區經常維持無病媒蚊孳生的最佳環境，就不必擔心社區流行登革熱。