國內登革熱疫情仍嚴峻，台中市衛生局日前新增4例本土登革熱NS1陽性個案，皆有高雄及台南旅遊史，大雅區公所、南區區公所及西屯區公所已召開登革熱區級中心會議執行防治。（中市府提供／潘虹恩台中傳真）

台中市新增4例本土登革熱！台中市衛生局日前接獲通報新增4例本土登革熱NS1陽性個案，分別為30多歲男、女以及50多歲男、女，皆於9月底至10月初期間有高雄及台南旅遊史，包括大雅區公所、南區區公所及西屯區公所已召開登革熱區級中心會議防治，呼籲民眾持續加強防蚊措施。

台中市衛生局13日指出，日前接獲台中市及台南市院所通報新增4例本土登革熱NS1陽性個案，分別為2位男性（30多歲及50多歲）和2位女性（ 30多歲和50多歲）皆於9月底至10月初期間有高雄及台南旅遊史。其中，50多歲女性個案於發病前至今皆在台南未回到台中。

衛生局表示，經疫調發現，4人陸續於5日至11日期間出現發燒、疲倦、肌肉痠痛等疑似登革熱症狀，並於11日就醫執行NS1快篩陽性後通報，4位個案於台中市同住家人共10人，皆無不適症狀，衛生單位將持續健康追蹤；另已通知民眾居住所在地、工作地及活動地的大雅區公所、南區區公所及西屯區公所召開登革熱區級中心會議防治。

衛生局長曾梓展指出，中秋及雙十連假後，已陸續發生民眾至登革熱流行地區後確診的情形，由於國內登革熱疫情仍嚴峻，請民眾務必加強防蚊措施；台中市共有30例境外移入、26例本土登革熱確定個案，境外移入來源皆為東南亞國家，已有12例本土登革熱個案監測期滿，其餘個案將陸續疫情監測至11月5日。

衛生局說明，針對本土個案，衛生局將以其住家半徑50公尺內的每家戶進行噴藥防治，半徑200公尺內的戶外範圍噴藥防治，提醒民眾務必主動配合孳清及化學防治，如經查獲積水容器中有病媒蚊孑孓，最高可處罰1萬5000元，若有拒絕、規避或妨礙防治情形，最高可處30萬元罰鍰。