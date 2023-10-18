台南本土登革熱18日新增198例，為本周繼15日新增161例後，這也是疫情從9月進入高峰以來，首見單周二度看到「1開頭」的新增病例數，顯見疫情持續降溫，至今共累計1萬5759例，統計15至18日共新增827例，上周同期則為907例。

今天新增198例分別為永康區35例、東區31例、北區30例、南區26例、中西區23例、安南區15例、仁德區11例、安平區10例、關廟區8例、佳里區4例，新市區、新化區、歸仁區、安定區及左鎮區各1例。

目前全市病例數仍以東區最多，病例數前五名分別為東區3290例、安南區2691例、永康區2505例、南區2214例、北區1877例，至於觀光熱區的中西區也有1042例、安平區522例。

市長黃偉哲重申，雖然近幾周病例數持續下降，不過，本周氣溫回暖，溫度仍十分適合斑蚊生長，已責成市府各局處切勿因此鬆懈，針對所轄管場域務必嚴格落實巡查和加強孳清，也籲請市民持續配合市府防疫措施，定期進行家戶內外環境巡檢，徹底清除孳生源，才能盡快控制登革熱疫情。