台南市推動太陽能光電，今年9月底備案裝置容量已超過4GW，列居全國之冠，市府經發局為了讓發展綠能的同時，也兼顧企業責任與民眾權益，強化落實光電案場查核，今年迄今已查核逾120場次，凡有違失，均依法廢止光電設備登記或移送地政局辦理裁處。

市府經發局23日在新營區民治市政中心公布第三季成果及第四季展望，由經發局局長林榮川主持，其中在綠能這塊，他表示，南市至今年9月底備案裝置容量居全國之冠，相當於18.97座曾文水庫水力發電廠年發電量，可供148.9萬戶年家庭用電，年減碳量近262.7萬噸。

不過，經發局也強調，綠能發展與監督並進，查核機制分為3階段，第1階段由業者自主查核、第2階段由經發局人員現地查核、第3階段是持續追蹤改善；若違反相關法令，將移送權責單位依法辦理裁處。

經發局說，今年強化落實案場查核工作截至9月，已查核超過120場次的光電案場，依法廢止2家業者設置容量2652千瓦的11個案場。

此外，經發局今年也成立企業服務廉政平台，邀請法務部廉政署、地方檢查署等機關一同與會，希望透過了解企業意見，融入公開透明、社會參與的內涵，持續公私協力，打造綠能優質環境。