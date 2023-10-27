台南市政府環保局即日起推出「道路無痕專案」，主動稽查轄內工地周邊道路，發現道路髒汙，立即告發並要求改善。(台南市環保提供／曹婷婷台南傳真)

杜絕馬路髒汙，台南市政府環保局即日起推出「道路無痕專案」，主動稽查轄內工地周邊道路，發現道路髒汙，立即告發並要求改善，一旦發現車輛帶出砂土、周邊道路路面有色差等情形，即依《廢清法》27條規定告發處分1200元至6000元不等罰鍰，杜絕馬路髒兮兮。

受東北季風挾帶境外汙染物影響，不少縣市空氣品質都受到影響，台南市政府環保局除成立應變小組緊急應變，也從即日起推出「道路無痕專案」。環保局統計，每年營建工地出入口周邊道路汙染陳情案件約100件，今年1至9月陳情共47件，有下降趨勢，顯示去年底生效的營建管辦加嚴修正規定，具一定成效。

環保局指出，道路無痕稽查專案主要是針對工地出入口及周邊道路加強查核，一旦發現車輛帶出砂土、周邊道路路面有色差等情形，即依《廢清法》27條規定告發處分1200元至6000元不等罰鍰，其中具有規模工地，將提高告發金額，並要求立即改善，恢復道路本色。

市長黃偉哲表示，台南市是國人觀光旅遊首選之一，希望公私部門營造從業人員都能加強自主管理，維護工地周邊道路及市容整潔，提升優質環境能見度。