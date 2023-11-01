台南市10月31日新增203例本土登革熱確診病例，累計病例數1萬8165例。鑑於新增病例中，歸仁區有1例經病毒分型結果為第二型，與台南市流行的第一型不同，經疫調結果有高雄足跡，台南市政府登革熱防治中心籲請市民把握防疫時效，盡速進行孳生源清除，以防交叉感染不同型別，增加罹病的嚴重度。網友直呼「登革出血熱來囉」、「兩種混合致死率超高的」。

登防中心表示，目前正處疫情下降期的關鍵階段，市府所有人員不分局處、單位都全力投入防疫行列，病例數較少的冷區，也跨區支援病例數較多的熱區，共同執行孳清、稽查、化學防治等各項防疫任務。

不過，近日登防中心疫情監測分析顯示，原本確診病例數較少的冷區確診病例數，佔總病例數的比率有增加趨勢，像本週新化區增加11例、新市區增加10例、安定區及佳里區各增加6例，顯示登革熱病毒會隨著人口流移動傳播，全市各區都有流行風險，請民眾除應每周清除家戶內外孳生源，如出現發燒、頭痛、眼窩痛等症狀也請盡速就醫。

PTT鄉民表示「來囉～登革出血熱！這個中央症腐真的是笑屎人」、「完了完了，變成第2型態了QQ」、「現實沒人在意」、「真的要等到過年了笑死」、「問就是反轉」、「呼籲市民要處理，不然不要怪政府」。

還有人說「出血熱聽起來挺恐怖的耶，伊波拉那種不是也是出血熱嗎」、「藥噴不夠啦，一次沒用就照三餐噴噴噴」、「兩種混合致死率超高的」。