台南市登革熱6日新增162例確診，累計病例數1萬9153例。市府表示，本土病例雖已連續5周持續下降，但因受到聖嬰年的影響下降速度減緩，為加快疫情下降速度，將持續加強各項防治力道。

登革熱防治中心還說，近日佳里區確診個案驗出第二型登革病毒，昨日已立即在佳里區設立擴大採檢站，並篩出1例感染第二型登革熱病例，明日還將安排病例周遭50公尺家戶衛教及擴大採血。

今天新增病例中，以北區38例最多，東區及永康區各24例，安南區20例，南區19例，中西區9例，歸仁區8例，安平區6例，仁德區及佳里區各5例，關廟區2例，新營區及下營區各1例，年齡介於9歲至88歲。防疫人員已立即進行個案居住地及工作地戶內外化學防治作業等防疫措施，期能降低疫情擴散風險。

市長黃偉哲指出，這段時間市府同仁、國軍及市民朋友都很辛苦，一旦疫情時間持續拉長，不但影響市民健康，也會對民生與經濟造成嚴重負擔，「長痛不如短痛」，為加速疫情下降速度，市府持續加強各項防治力道，目前每天規畫10幾場、近千戶的化學防治或強制孳清場次，動員數百名市府及衛生局所同仁，搶在第一時間將環境中可能帶病毒的斑蚊趕盡殺絕，阻斷社區傳播鏈蔓延。

另外，在孳生源稽查方面，市府也會持續貫徹公權力執行，嚴格落實空屋、空地、天溝、屋後溝、防火間隔等高風險場域巡檢稽查；如果查獲積水或孳生源，無勸導改善期，將依《傳染病防治法》逕行舉發，並處3000元以上1萬5000元以下罰鍰，如果未能配合改善更將按次處罰之。