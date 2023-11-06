青鯤鯓居民陳麗秋拿捲尺實測，長達8公尺的青山漁港堤岸邊滿滿都是倒立水母。（張毓翎攝）

當地鯤溟里里長周吉明回憶，他小時候在青山漁港看過水母，不過主要是一般常見的透明水母，沒有見過這種粉紅色的倒立水母。（張毓翎攝）

攝影達人郭柏逸在水中拍到的倒立水母景象。（郭柏逸提供／張毓翎台南傳真）

台南市將軍區青鯤鯓扇形鹽田日前出現台南罕見的「倒立水母」，最近又有民眾在附近的青山漁港發現倒立水母，而且數量驚人，長達8公尺的堤岸邊滿滿都是，引起居民圍觀，有人大讚，「數大便是美，很壯觀！」但因為數量太密集，也有人直呼，看久了不禁讓人起雞皮疙瘩。

青鯤鯓居民陳麗秋前陣子在扇形鹽田一處鹽灘發現倒立水母，雖然為數不多，不過其粉紅色、如花盛開般的外觀特色，讓人十分驚奇；前幾天她從南縣區漁會青山漁港主任周朝壽得知，倒立水母也出現在鯤鯓國小後方的青山漁港堤岸，她到現場看時嚇一跳，數量很驚人，許多在地長輩也直呼印象中不曾發生過。

當地鯤溟里里長周吉明回憶，他小時候在青山漁港看過水母，不過主要是一般常見的透明水母，沒有見過這種粉紅色的倒立水母，今年是首見，青山漁港於年初也出現「藍眼淚」大爆發的罕見景象，有在地漁民說，以前大多在外海才能看到藍眼淚，內海看到的機率不多。

周朝壽則推測，倒立水母應該是隨著潮汐漲退進入青山漁港，因為港邊水質環境適合牠生活，所以在這一帶開始聚集，之後如果迎來大潮，族群也可能隨海流離開。