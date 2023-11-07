國民黨主席朱立倫與民眾黨主席柯文哲10月30日進行政黨協商，宣示合作力拚國會席次極大化。資深媒體人黃暐瀚認為，台南、高雄14席民進黨全拿，但藍營在台北、新北兩都卻無明顯優勢，直言明年立院大戰，藍白想聯合過半「不簡單」。

朱立倫、柯文哲進行協商會議後發表共同聲明，包括進行台灣第三波民主改革、重啟兩岸對話，持續推動交流、總統應赴立法院進行國情報告，在立委席次上，雙方相互支援、將席次最大化。

對此，黃暐瀚今（7）日在臉書分析指出，目前民進黨實質掌握66席，只要目前的席次不要丟掉超過9席，仍有機會國會單獨過半；國民黨目前實質掌握席次為38席，若想單獨過半，得比現況多贏19席，恐沒那麼容易；藍白目前掌握席次為43席，民眾黨目標不分區8席，比現在多3席，只要國民黨能比現況多拿11席，藍白跨過57席過半門檻，就能成功。

黃暐瀚提到，目前光在六都綠營就掌握36席，比藍營的12席多出24席，台南、高雄14 席民進黨全拿，但台北、新北兩都藍營卻沒有明顯優勢。黃暐瀚直言，明年的立院大戰，藍白想聯合過半，其實也不簡單。