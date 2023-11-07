剛送上岸的火燒蝦，需要以人工剝蝦殼、去除腸泥。（張毓翎攝）

好厲害！巧手3秒處理1條 青鯤鯓婦女剝蝦功夫了得

火燒蝦乾是台南將軍青鯤鯓的一大特產，許多婦女剝蝦殼、挑蝦腸的功夫了得，只見她們左手拿起蝦子，右手持工具，先把蝦頭去除、挑出腸泥，再順勢剝開蝦殼，得到完整的蝦肉，乾淨俐落，前後花費僅約3秒，遊客看了嘖嘖稱奇。

剛送上岸的火燒蝦，需要以人工剝蝦殼、去除腸泥，取出蝦肉後，鋪在細網上面，經過好幾天的風吹、日曬，產生出來的蝦乾，如大火烤過般紅豔，適合入菜或煮湯，與虱目魚背魚柳、烏魚子合稱「青鯤鯓三寶」。

每到冬天，街道上可見他們忙著處理漁獲、曝曬加工的場景，剛進入火燒蝦乾產季，業者陳麗秋總動員製作蝦乾，他們說，生產過程不會添加任何防腐劑或其他調味料，靠著自然風光和日曬，呈現火燒蝦最鮮美的味道。

陳麗秋說，火燒蝦產季每年從東北季風開始出現，到隔年清明節，目前價格穩定，每台斤市價1600元，蝦乾適合炒菜、煮麵或包肉粽的配料，也可以加入蔥薑蒜快炒做下酒菜。現在許多人不想生小孩，但願意養毛小孩，有的花錢不手軟，特別購買蝦乾回去，做成給貓吃的零食，非常奢侈。

青鯤鯓原本是個默默無聞的小漁港，這幾年在南市府和居民、商家的宣傳下，逐漸有遊客會來造訪，購買蝦乾特產，或是品嘗蚵嗲等小吃，市府近期在青鯤鯓扇形鹽田打造的純白裝置藝術「生命之樹」、扇鹽地景園區，可望為漁村再動新的人流。