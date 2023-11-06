台南成功醬油曾是第一名模林志玲的結婚嫁妝，位於新化區的醬油工廠6日上午有3名工人清洗6000公升的大型醬油槽因缺氧昏迷，被救出一度都沒有生命跡象，幸好救護人員持續進行心肺復甦術，經分別送往醫院急救，終於回復心跳。職安署南區職安中心除現場要求該工廠立即停工外，市府勞工局也啟動職業災害勞工個案主動服務機制，協助家屬辦理職業災害慰助，還將依法開罰。

據了解，工人清洗醬油槽時，原本不該任意進入槽內，但不知何故1名工人卻入槽清洗昏迷，2名工人入內搶救也失去意識，導致發生此一工安意外。勞工局表示，成功醬油廠過去並無工安事故紀錄。肇事原因及相關責任，正由勞工局及新化警分局調查處理中。

勞工局指出，6日上午8點48分許，台南市新化區成功醬油工廠1名勞工進入醬油槽進行醬渣清理作業時，疑似因缺氧中毒暈倒於醬油槽內，2名同事見狀立即進入槽內救援，不久也暈倒在槽內，經緊急送醫急救後，目前都已恢復呼吸心跳。

勞工局還說，該工廠轄管職安署南區職安中心獲報後，立即派員到工廠實施檢查，初判原因為作業人員未置備測定空氣中氧氣濃度的必要測定儀器，並採取隨時可確認空氣中氧氣濃度、硫化氫等其他有害氣體濃度的措施，以保持該作業場所空氣中氧氣濃度在18％以上，職安中心已於現場要求該工廠立即停工，勞工局也啟動職業災害勞工個案主動服務機制，協助家屬辦理職業災害慰助。

勞工局認為，該工廠已違反《職業安全衛生法》第6條第1項第7款未防止原料、材料、氣體、蒸氣、粉塵、溶劑、化學品、含毒性物質或缺氧空氣等引起之危害，將處最高罰鍰30萬元。

勞工局長王鑫基表示，局限空間作業風險性高，事業單位平日應加強對局限空間內危害的確認，局限空間內氧氣、危險物、有害物濃度的測定，通風換氣實施方式與危害物質的隔離措施及危害防止措施，作業方法及安全管制作法，進入作業許可程序，緊急應變處置措施等，以防止局限空間作業職災憾事再度發生。