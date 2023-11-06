雲林縣6日新增9例登革熱確定病例，包括古坑鄉6例、斗六市1例、斗南鎮1例、西螺鎮1例，全縣累計645例。防疫人員持續進行個案居住地及工作地戶內外化學防治作業，同時展開附近住戶健康監視、診所發燒症狀就醫民眾追蹤關懷。

雲林縣目前經疾管署確認確診已累計645例，其中古坑鄉475例最多，其次斗六市128例，另外斗南鎮10例、西螺鎮10例、林內鄉8例、虎尾鎮6例、莿桐鄉4例、台西鄉1例、大埤鄉1例、麥寮鄉1例、二崙鄉1例。

縣衛生局表示，除了持續進行孳生源清除，本局也持續進行衛教宣導，希望鄉親更能了解登革熱預防以及其症狀，提醒鄉親，登革熱疫情尚未停歇，外出仍要注意防蚊措施。

衛生局提醒，若需長時間在戶外活動，尤其是前往農園或筍園等蚊蟲較多場域，請穿著淺色長袖衣褲，或是配戴袖套及防蚊帽等防護裝備，並使用政府機關核可含DEET、Picaridin或IR-3535等有效成分的防蚊藥劑，以避免被蚊蟲叮咬。農田環境也要留意積水容器，清除孳生源，避免病媒蚊孳生。