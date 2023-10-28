台南市28日正值民進黨、國民黨與民眾黨總統參選人同訪台南，台南市長黃偉哲參加台南市立委賴惠員成立六甲區後援會，諷「藍白拖」總統戲碼變化莫測，代表對手因利益分配不均陣腳已亂。力挺民進黨總統參選人賴清德一路資歷完整，值得「信賴」。

台南市28日有侯友宜、賴清德與柯文哲3巨頭各自造訪地方，總統選舉話題熱。黃偉哲表示，對手的總統組合每天都有變化，誰配誰、誰娶誰、到底有幾組都搞不清楚，大家霧裡看花，這代表對手陣腳已亂，全因利益分配不均。

尋求連任的賴惠員展現基層實力，28日陸續在六甲區恆安宮、下營民意促進會舉辦後援會，除了民進黨台南市議員陳秋宏、余柷青、王宣資、沈家鳳，民進黨不分區立委吳玉琴也到場支持，多位里長與地方人士出席相挺，黃偉哲到場授戰旗，現場約有500位民眾參加。

台南市第1選區選情偏冷，六甲屬於鄉村區，人口在舊台南縣屬於中型鄉區，賴惠員透過農會、舊水利會和各種基層社團動員，展現在地實力。