痔瘡是常見的肛門疾病，台灣每年有數10萬民眾罹痔瘡。台中榮總大腸直腸外科醫師陳凱祥說明，微創雷射消融手術是利用雷射將痔瘡細胞內的水分蒸發，進而造成痔瘡組織萎縮以及周圍組織凝固獲得治療。（潘虹恩攝）

痔瘡是常見的肛門疾病，台灣每年有數10萬民眾罹痔瘡。台中榮總團隊利用微創雷射消融手術結合高位血管綁紮治療，傷口小、復原快、復發率低，19日舉辦記者會分享成果。（潘虹恩攝）

陶女士5、6年前出現便祕問題，直到去年如廁時感覺肛門異物感愈發明顯，且痔瘡組織凸出約1至2公分，不適感影響到生活，赴中榮就醫。經過微創雷射消融手術結合高位血管結紮技術治療，術後3天即恢復正常生活品質；台中榮總大腸直腸外科團隊19日舉辦記者會分享案例與成果。

台中榮總大腸直腸外科主任蔣鋒帆指出，痔瘡是常見的肛門疾病，常造成患者肛門不適、出血等症狀，對生活品質有重大影響。根據健保統計，台灣每年有數10萬位民眾因痔瘡求診。不過，因傳統手術治療需要較大切口，術後伴隨明顯的疼痛和較長的復原時間，為了避免在術後康復期間影響日常生活和工作，許多民眾選擇強忍症狀不願接受手術治療，若症狀持續惡化，恐會增加後續治療之困難程度。

為避免痔瘡病患對手術卻步，台中榮總引進微創雷射消融手術。台中榮總大腸直腸外科醫師陳凱祥說明，該手術是在肛門旁開一道0.2公分的小傷口，使用6釐米的雷射光纖，從肛門外側插入痔瘡組織內進行雷射，將痔瘡細胞內的水分蒸發，進而造成痔瘡組織萎縮以及周圍組織凝固，同時降低血流灌注。

陳凱祥表示，該手術無需進行切除，即可讓痔瘡患者以較小的傷口獲得治療，相較傳統手術術後約需1個禮拜不適感才會改善，雷射手術復原期間更短。此外，微創雷射消融手術結合高位血管結紮技術，透過結紮供血的動脈，提高雷射消融的效果，減少出血及痔瘡復發的風險。

台中榮總也於6月在美國大腸直腸外科醫學會年會（ASCRS）首度發布國際臨床研究報告，介紹微創雷射消融手術（LHP）合併高位血管綁紮在痔瘡治療上的應用。陳凱祥說，中榮將此技術引入手術已累計超過350例。針對2020至2022年、近200位雷射痔瘡患者手術完後半年進行電訪追蹤，整體滿意度達90％以上且痔瘡復發率低於10％，為患者提供更舒適的治療方式。