一名將近30歲的男子常有血便狀況，原以為是痔瘡導致，直到某天他全身無力被送急診，才發現竟是大腸長了一顆8公分的腫瘤，確診為癌症。男子不菸不酒，也無特別病史，醫師詢問後發現，應該是因男子為求工作發展性，將工作換成輪班制，導致睡眠品質極差，引發身體慢性發炎，而增加罹癌風險。

外科醫師陳榮堅在其臉書表示，上述男子非常年輕，但一直反覆有血便的狀況，「很多年輕人出現血便症狀時，都會覺得是痔瘡導致。」該男子也一直將血便當成痔瘡治療，醫生建議男子去做大腸鏡檢查，但男子嫌麻煩加上工作繁忙，就一直未做腸鏡檢查。

直到男子某天突然臉色慘白、全身無力，被送來急診，當時血色素僅7點多%，幾乎是正常值下限13%的一半，經緊急輸血、收住院後，陳榮堅幫男子做腸鏡檢查才發現，其大腸與小腸處有一團糜爛物體，大小約8公分，後經切片確診為大腸癌。

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該男子不抽菸也不喝酒，也無特別病史，陳榮堅細問男子生活情況才知，男子大學畢業後原為朝九晚五的上班族，後來為了工作更有發展性，調換為輪班制的工作，需早晚班輪替，導致男子的睡眠品質很差。

他表示，一項美國研究指出，75~80%的癌症可透過行為預防，其中充足睡眠相當重要；另有研究測試睡眠充足與不充足的人，發現後者的身體發炎指數明顯偏高，從而增加罹癌的機率。

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