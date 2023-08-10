65歲資深媒體人陳文茜自2019年罹患肺腺癌，雖動手術切除腫瘤，但免疫系統出現問題，近年更飽受敗血症、腦部疾病、蜂窩性組織炎等3重病所苦，飽受折磨。近日陳文茜發文透露曾有人嗆她「稱自己要死了但都沒死」，看到這種言論她相當淡然，表示：「抱歉，我活下來，讓妳失望了。」

資深媒體人陳文茜2019年罹患肺腺癌，飽受病魔折磨，康復的可能性只有1%，盼自己能多活5年，她透露施明德的太太陳嘉君很生氣地轉告她，有人在臉書上表示：「台灣有2個女人，一直號稱自己要死了，卻一直沒有死！」其中一個人，就是陳文茜。

陳嘉君近來細心地照顧她，準備各式維他命，食療已近2年，聽到該言論相當生氣，直接在此人臉書留言反擊：「妳知道她（指陳文茜）度過多少次危險？靠機伶、運氣和即時的醫療度過嗎？」不過陳文茜作為當事人，並未對該言論多加反應，若有機會遇到此人，陳文茜可能會向她道歉：「抱歉，我活下來，讓妳失望了。」

事實上，陳文茜雖然疾病纏身，但她依舊想完成年輕時移居歐洲的夢想，她表示：「所有的日子對我都是多出來的，我沒有放棄病情可以好轉的希望。」她也將這份夢想化為行動，「我近期搜集正在拍賣或是出售的義大利或法國莊園。多數價格都在100萬歐元以下，比買個台北小公寓還便宜。Go！」