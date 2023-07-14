一名女子某天走下公車時，感覺自己某個步伐踏得較重，隱約覺得不對勁，就醫照X光才發現，大腿骨等骨頭已有一半被吃掉，經醫師進一步檢查，才確診為卵巢癌轉移了。

人體出現腫瘤轉移的症狀，並不是每個人都能察覺。中山醫院家醫科醫師陳欣湄在《健康2.0》提到，腫瘤轉移的症狀多是背痛，但有時候會發生在四肢。多數背痛為良性，若很長一段時間都未改善，建議要到醫院就醫檢查較為安全。

她並提醒，相較於背痛、四肢疼痛的腫瘤轉移症狀，腰部較很容易被忽略，因為很多人每天彎腰做事或搬東西，遇到腰痛的第一個念頭就是推拿或用止痛貼布即可。

她提到，一名家庭主婦因常感覺腰痛，而去藥局買貼布緩解疼痛，直到藥局人員苦口婆心地告訴她，其購買貼布頻率過高、建議就醫檢查，後來到院檢查才確認是肺癌轉移。

此外，另名女子發現有腫瘤轉移，是因某天下公車時，留意到自己的某一步踩得比較重，覺得不對勁。女子到醫院照X光才發現，骨頭和大腿骨已經有一半被吃掉，經醫師詳細檢查才確診為卵巢癌轉移。

根據長庚醫院的衛教資訊，卵巢癌是婦科癌症死亡原因的首位，卵巢癌位於骨盆腔中，腫瘤通常需大到10公分以上，才能由腹部摸到，而其常有的腹部不適症狀，也常與胃腸的症狀類似，大部份的卵巢癌被診斷出來，已是第3期以上的癌了。

卵巢癌轉移的途徑一般是經由腹膜散播最常見，常擴散的組織器官包括大腸、小腸表面、腹膜表面、大網膜表面、膀胱、橫隔膜表面，尤其常見的是擴散至右側橫隔膜下方及大網膜。癌細胞也可藉由淋巴循環而轉移至鄰近的淋巴結；此外，癌細胞也可藉由血液轉移到身體的其它部位，如肝、肺、骨骼，但一般在較晚期才會發生。