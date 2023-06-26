下背痛（如腰痛）是相當常見的疾病，一般人常認為，姿勢不良、彎腰等會害腰痛，但根據一篇運動醫學期刊對於下背痛的報導，下背痛與姿勢好壞無關、彎腰也不會傷關節、下背痛感覺加劇不代表受傷加重。研究甚至發現，「人感覺微痛的運動」更能幫助下背痛患者復原。

復健科醫師王思恒在其粉專「一分鐘健身教室」貼文表示，英國運動醫學期刊於2020年刊出的文章，列出10大關於下背痛的基礎知識：

1. 下背痛極少會危害性命或造成嚴重失能，因此無需過度驚慌。

2. 大部分下背痛都是短期會自癒的，並不會隨年齡加劇。

3. 長期下背痛不代表受傷很嚴重。痛很久可能是身體的神經系統「很敏感」，或有太多生理與心理壓力在阻礙復原。

4. 醫學影像掃描並不能100%找到疼痛來源，許多影像上的異常，例如椎間盤突出並不會造成疼痛，也有很多感到下背痛的人的醫學影像顯示完全正常。

5. 跑步、重訓時感到疼痛，代表組織與神經系統很敏感，但不代表身體受傷。研究甚至發現微微痛的運動，更能幫助下背痛患者復原。

6. 姿勢不會引發背痛。姿勢好壞不是下背痛成因，坐得直挺或歪七扭八都有可能痛。疼痛的科學研究顯示，姿勢沒有好壞之分，舒服自在就是好姿勢。與其追求不存在的完美姿勢，不如起身多運動。

7. 核心弱不會導致下背痛。雖然練核心有助於改善下背痛，但核心弱不會導致下背痛。

8. 彎腰不會傷關節。腰椎是很強壯的，能承受數倍於自身體重的壓力，因此不用害怕彎腰會磨損脊椎。

9. 痛不代表受傷。下背痛會因壓力、睡眠、活動、久坐、情緒而變好（或變壞），腰變痛不代表受傷加重，很可能只是身體狀況不佳而對疼痛變得更敏感。

10. 極少患者需要手術或注射。多數下背痛患者只需衛教、保持活動即可痊癒，只有極少數患者需要注射或手術治療。

他表示，以上10點衛教，目的在消除大眾對下背痛的錯誤迷思，以利患者持續活動，盡快恢復正常生活。目前並無任何「一招治癒下背痛」的醫療技術。