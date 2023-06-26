食慾突然變差，小心是肝臟出現問題。一名90多歲男子稱因家人最近烹煮的食物難吃、致食慾不佳，經醫師檢查發現，男子是因味覺異常導致食慾變差，而影響味覺的原因是男子肝功能變差、罹患肝硬化所致。

基隆長庚醫院胃腸肝膽科醫師錢政弘在《健康好生活》表示，上述男子當時由家人陪同就診，男子抱怨家人烹煮的食物很難吃，讓他食慾極差、難以下嚥。但男子家人不解烹煮方式與過去差不多，為何男子食慾變差。

錢政弘表示，他當時懷疑，該男子的食慾變差可能與味覺異常有關，而味覺異常經常與體內缺乏礦物質導致口腔味覺異常，於是他幫男子測體內鋅離子濃度，結果發現果然異常的低。

他表示，之前研究曾發現，85%的肝硬化患者會出現鋅離子濃度過低的現象，因此他想到以腹部超音波檢查了解南子的病灶，結果發現，男子確實肝硬化。

B、C型肝炎或脂肪肝一旦惡化會導致肝硬化，肝硬化後每20人有1人會併發肝癌，是造成慢性肝病與肝癌死亡的主要原因。醫師提醒，大部分肝病並無明顯症狀，民眾容易因警覺性不足而延誤就醫，導致療效不佳，慢性肝病、肝硬化、肝癌對國人健康衝擊之大，不容輕忽。