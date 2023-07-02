一名40多歲男子去宜蘭玩，連兩天去同一家手工漢堡店用餐，沒想到隔天肚子劇痛掛急診，被醫師診斷為急性胰臟炎住院，醫師好奇他到底吃多了多少，他坦承連兩天吃了分量很大的漢堡加上2罐啤酒、薯條，讓醫師傻眼有這麼好吃？醫師表示，油炸食物和酒都會引發高血脂，加上病患平時三酸甘油酯的數值高，所以引起胰臟發炎。

胃腸肝膽科醫師錢政弘在臉書發文，日前一名病患因為急性胰臟炎住院，錢政弘為他做超音波檢查時，詢問病患近日的飲食狀況，他表示連假去宜蘭玩，連兩天都去同一間知名美式餐廳用餐，之後就覺得肚子不舒服，第3天上腹劇痛，趕快掛急診。

這名病患表示連2天吃了分量很大的漢堡加上2罐啤酒、薯條，結果腹痛衝急診。(示意圖，達志提供)

錢政弘說，經電腦斷層診斷男子為急性胰臟發炎合併局部積水，為第四級（第五級最嚴重），抽血檢驗三酸甘油酯高達900多。看到患者為了吃導致胰臟發炎，讓錢政弘忍不住問「這家店食物很好吃嗎？」患者還回他「是啊！份量很大，漢堡很有名！」

錢政弘指出，患者平時三酸甘油酯數值300多偏高，吃漢堡時還配了2罐啤酒、薯條，研判男子平常三酸甘油酯的數值就高，又一次吃太多漢堡、薯條和啤酒，而油炸食物和酒都會導致體內三酸甘油酯暴增引發高血脂，當血中三酸甘油酯數值超過500以上，就可能引起胰臟發炎。

錢政弘表示，除了數值太高有風險外，長庚醫院今年最新研究還發現，如果三酸甘油酯的追蹤數值變化很大，也特別容易有急性胰臟發炎，推測是因為三酸甘油酯變化大的人平時就有慢性發炎，最後加上一點誘發因素，例如多吃幾根炸薯條、一罐啤酒，就導致發病。所以建議有高血脂的人，好吃的食物吃一餐就好，萬一突然劇烈腹痛到身體想往前彎，就要小心是胰臟炎，趕緊就醫。

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