財政部說明，政府為照顧租屋族，對於符合一定條件之租屋者可申請領取租金補貼，而其房東便符合公益出租人條件，可享有相關租稅優惠，例如：租金收入每屋每月新台幣1.5萬元以下部分不用繳所得稅；出租房屋之土地，按自用住宅用地稅繳納地價稅；出租之房屋按自住用稅率1.2％繳納房屋稅，房東出租房屋予領取租金補貼的房客，稅負不會增加。

此外，2.0方案尚對房屋所有人將房屋釋出至租賃市場，也提供較低稅率1.5％～2.4％，與該方案一般非自住房屋適用稅率2％～4.8％，及現行最高稅率3.6％相較，稅負不增反減。多屋族如想減輕房屋稅稅負，可將該方案下原應適用2％～4.8％的閒置房屋出租，讓租屋者租到好屋，互利互惠。

財政部進一步說明，經內政部統計2022年度公益出租人約12.6萬戶，以公益出租人出租房屋現值100萬元，每月租金收入1.5萬元為例，其全年租賃收入18萬元全部免稅。至於房屋稅率為1.2％，房屋稅額1.2萬元，在2.0方案下，稅率不變。