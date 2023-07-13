行政院會13日通過財政部與內政部共同推動的青年安心成家購屋貸款(青安貸款)優惠措施，內政部長林右昌表示，透過部會合作自8月1日起，提供為期3年的青安貸款精進方案，讓使用此貸款的民眾可享有以下4大支持。

林右昌說，包含貸款金額最高上限由8百萬元提高至1千萬元、最長借款年限從30年調整為40年、寬限期從既有的3年延長至5年、貸款利息補貼1碼，由內政部提供上述利息補貼的經費支持，以減輕青年房貸族的生活壓力。

林右昌說明，內政部主辦的「自購住宅貸款戶」也將比照辦理，無論新舊戶皆可自今年8月起同等享有貸款利率多補貼1碼，期限至2026年7月底止，預估受益戶數約5.8萬戶；另政策性貸款利率減半碼措施期限也由原本的2024年底延至2026年7月31日止。

林右昌表示，居住問題是台灣社會存在許久的慢性病，自他上任以來，就開始針對問題來提出各種解決的可能，無論是透過修法、既有政策加速推動及推展新方案等。在此重申政府將會有次序、有重點的提出多元照顧措施，為台灣規畫長遠且永續的居住政策，政府補貼利率半碼措施也將同時延長至2026年7月31日止。