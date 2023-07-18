努力工作卻遭到公司資遣，真的讓人很鬱卒。一名年紀不到30歲的男網友最近被資遣，直說自己「自尊心強、追求工作成就」，面對這樣的噩耗一時之間無法調適，就連要去申請失業給付都覺得丟臉。貼文一出，讓許多網友覺得心疼，建議他先拋下自尊心，千萬不要妄自菲薄。

「自尊有受傷到！」原PO在《匿名公社》發文透露，自己今年不到30歲，雖然工作讓他有壓力，但還是他非常喜歡的領域，未料近日慘遭公司資遣，到就業服務站申請失業給付金時，心中突然浮現一股丟臉、難堪的想法，認為自己的努力完全被抹煞掉。

原PO無奈，他和至親分享遭到資遣的苦楚，結果換來的竟是各種責備，讓他覺得更鬱卒，「不如不要講…」，而原PO也自認是自尊心很強的人，喜歡追求工作上的成就感，如今遭到資遣，一時難以調適，只好上網抒發心情，「不知道大家有沒有建議？」

貼文曝光後，引來近6千網友按讚關注，建議原PO先放下自尊心，不到30歲還很年輕，未來無可限量，網友紛紛留言打氣，「30歲好好努力，33歲又是一尾活龍啦」、「加油啦！我33歲大著肚子去工作都不怕了」、「蹲下是準備躍起！沒什麼好丟臉的！加油！努力學習更多專長」、「誰沒有低谷失意時呢？還年輕一定能再站起來的」、「為何會丟臉？失業不是自己願意的，反向思考失業還有錢可以領，要開心」。