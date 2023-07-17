美式賣場好市多商品多元，經常出現組合式商品，但有民眾逛賣場時發現，貨架上一款日式拉麵組合包，有被人打開調包口味的狀況，讓他十分傻眼，拍照上傳臉書後也引起一片撻伐聲浪，怒批奧客有夠沒水準。

一名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，自己在台中好市多賣場目擊一款日式拉麵組合包，內含3種不同口味，卻被奧客逕自打開調包，讓他直呼「超傻眼的，只想要自己喜歡的口味可以去全聯吧」。

誇張行徑也引起眾人一片罵聲，「這太扯了吧！可以自己這樣拆？」、「好扯！這調的到監視器查看是何人這麼沒水準嗎？」、「垃圾不分人種啦，別說他國，台灣就夠丟臉」、「劣根性，台灣人離先進國家還有很多路要走」、「沒水準，祝那人回家吃了拉肚子」、「這個應該報警才對」。

也有人認為賣場要積極設法反制，「如果賣場不想辦法遏止這種沒公德心的行為，就變相是對守規矩的會員一種懲罰」、「Costco應該要派員工在各區域手持熱融膠，誰敢亂翻(換)商品，就一鞭子抽下去」、「這種一箱有多種口味的，公司應該訓練結帳人員結帳當下要特別拆開看」、「好市多應該出個機制，比如說檢舉者有成功，免年費之類的」。