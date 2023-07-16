物價越漲越高，想外食變得好貴，不過近日一名男網友分享好市多一項美食「18吋大披薩」10年來沒漲價，以前覺得還好，但現在看來覺得好便宜，照片曝光後，讓許多網友直呼真的超佛。

近日一名男網友分享好市多披薩10年來沒漲價，一直維持18吋300元的價格，超佛心。(翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說FB)

原PO日前在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」表示，好市多的18吋海鮮披薩已經販售多年，價格300元，以前感覺很普通，但是因為一直沒漲價，按現在的物價來看，反而變得好便宜，從原PO貼出的披薩照可見，上面鋪滿配料，分量超大，以現今物價來看真的划算，且好市多披薩從10年前就是單片60元，18吋300元，一直未漲價。

貼文一出，引起網友共鳴，紛紛留言「好市多的披薩真的超佛」、「這價位沒什麼好挑剔味道的了」、「物價一直上漲年代，真的佛....」、「我買夏威夷，真的CP值高，家人讚不絕口」、「聽你這樣說才驚覺好市多的披薩一直都是這個價位，偶而還會有折扣優惠」。

但也有人表示，「不要那麼鹹就好吃多了」、「超大，便宜是便宜，但真的太鹹」、「滿滿的三色豆」，還有人推薦隱藏吃法「買回家後先冷凍一半，等要吃的時候再加料、起司進烤箱二次加工，還是挺划算的。」