好市多過去曾推出多款自有品牌科克蘭（KIRKLAND）周邊商品，一名男子表示，這回開賣鴨舌帽，KIRKLAND SIGNATURE字樣以刺繡方式呈現，有灰黑2色可選，他說是「死忠會員配件＋1，恥度升級款」，網友看了商品資訊爆笑直呼，「超恥的帽子」。

原PO昨（18）日於臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》指出，賣場開賣自有品牌科克蘭的鴨舌帽，帽子上方有KIRKLAND SIGNATURE刺繡字樣，可依照個人頭圍調整鬆緊，有灰色和黑色2色可選，原PO笑說，「死忠會員配件＋1，恥度升級款」。

圖文引發會員討論，「湊成全裝有加乘效果嗎？」、「超恥的帽子」、「戴了買店內速食有折扣嗎」、「可以搭配整套了」、「帽子做得其實還不錯，但那LOGO真的無法接受」、「再穿上拖鞋，我恥我驕傲」、「當然買爆啊！自從辦會員以來身上行頭從衣服到鞋子都換成Costco了，現在只剩最後一塊拼圖」、「這是員工制服的一部分嗎」。

好市多過去也曾賣過科克蘭拖鞋。（圖／記者楊雅婷攝影）

事實上，好市多過去曾多次和科克蘭聯名推出帽Ｔ、運動長褲、拖鞋等，被不少網友稱為恥度無極限商品，也挑戰會員信仰。