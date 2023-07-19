泡麵方便又省錢，一名男子表示，男同事把竹筷丟到泡麵湯碗，竹筷把油阻隔開來，喝湯就能避免喝到油脂，他將過程拍下上傳到網路，讓不少網友大讚是「生活智慧王」，但也有人認為都已經選擇吃泡麵，就不必在意油脂，且竹筷子整根丟入湯裡，也有健康疑慮。

原PO日前在抖音（TikTok）平台上傳一段15秒短片，只見一名男子將手中的免洗竹筷丟入泡麵碗裡，竹筷瞬間把油阻隔開來，此時男子拿起泡麵碗喝湯，就能避免喝到過多的油脂，讓原PO看了目瞪口呆直呼「吃泡麵吃到出師了」。

影片讓網友狂讚，「原來有這招」、「高招的油水分離」、「真的是生活智慧王」、「這人一定是泡麵系畢業的」、「哇！學起來」、「專業」、「真的第一次知道這種方法」、「好像在吃鴛鴦鍋」。

但也有不少人認為男子都已吃泡麵，若真的擔心吃到過多的油，可以選擇不加油包，此外竹筷子經過漂白，整根丟入湯裡有健康疑慮，「連油都不喝還有吃泡麵的意義嗎，那都是飽足感的來源啊」、「筷子有毒」、「其實免洗筷比油還毒」、「少喝一點油，多喝一點螢光劑跟漂白劑」、「其實油包不要加就好了」。