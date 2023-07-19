7-11再次攜手人氣肖像「咖波」推購物袋，購買全品項零食任4件加299元即可帶走。（7-11提供／朱世凱台北傳真）

萊爾富與「微疼」推兩款中元普渡箱，分別為399元9件入的「經濟實惠組」與699元17件入的「澎派誠心組」。（萊爾富提供／朱世凱台北傳真）

全家與LAIMO馬來貘聯名推中元福箱，「歡樂版」包含零食、泡麵、飲料等品項。（全家提供／朱世凱台北傳真）

全家攜手LAIMO馬來貘推出的「家戶版」福箱包含米、罐頭、醬油、袋裝麵及飲料。（全家提供／朱世凱台北傳真）

OKmart攜手白沙屯媽祖推「中元平安箱」，即起開放預購。（摘自OKmart臉書／朱世凱台北傳真）

中元普渡拜好兄弟保平安，最夯供品前三名不外乎是餅乾零嘴、泡麵罐頭。超商透過IP聯名玩新意，與插畫家推萌趣普渡箱掀起社群共鳴；也有業者再推「代客普渡」，讓年輕客群躺在家就能完成祭拜。不少人也會趁中元檔期藉機囤糧，常溫飲品、零食等類別業績較前一季成長2成，預期農曆民俗月的到來可讓相關類別業績再增至少3成。

IP療癒經濟正熱，超商不只透過集點周邊吸引年輕客群目光，現也把觸角延伸到普渡市場。萊爾富跨界與插畫家「微疼」合作打造2款普渡箱組，其中「澎派誠心組」商品包含人氣餅乾9件、罐頭4件、泡麵2件，還有汽水和麵條各1件，優惠7.6折；另26日起推兩波箱購優惠商品，最低下殺5折起，包括原價696元的樂法蘋果／桂花蜂蜜醋24入組，特價僅349元。

7-11則與可愛肖像「咖波」聯名推購物袋，準備供品的同時也能耍萌；此外，門市26日至9月5日祭出指定零食任2件79折、4件75折好康，8月22日前20元以上指定飲料任2件抽抽樂，最低0元帶走。瞄準懶人商機，7-11也攜鎮瀾宮等三宮廟推代客普渡，普渡箱供品經法師誦經祈福後還可捐給公益團體。

全家今年與人氣肖像LAIMO馬來貘聯名，即起至9月5日推可愛的中元福箱，包含「歡樂版」與「家戶版」，售價皆為399元，內容物是以零食泡麵或米、罐頭醬油等作區別，每組皆有精美贈品。活動期間買任一款福箱，就送FamilyMart Collection保健品，還可抽價值百萬元的Skoda汽車。

OKmart攜手白沙屯媽祖推「中元平安箱」，即起至8月15日開放預購，內容物包含飲料餅乾、泡麵、罐頭外，隨箱也附贈「結緣金福卡」討吉利。