擔心膽固醇過高，許多人都會刻意減少海鮮、避開蛋黃。營養師表示，此觀念並不正確，因為小魚乾等海鮮類的膽固醇含量高，只要不過量，若只當配菜就無須膽固醇問題，而富含飽和脂肪酸或反式脂肪的食物如蛋糕、餅乾、麵包、甜點、乳酪、冰淇淋、五花肉、培根、奶精、烹調用豬油等，才是可能造成過高膽固醇的問題。

北投健康管理醫院營養師潘富子指出，膽固醇是人體必要的物質，也是合成幾種重要荷爾蒙及膽酸的重要元素。一般民眾口中指的膽固醇，其實是脂蛋白。健檢主要是觀察血脂情況，常見有高密度脂蛋白（HDL）、低密度脂蛋白（LDL）與三酸甘油酯（TG）等數值。

潘富子表示，HDL負責將散落人體各組織的膽固醇運回肝臟代謝，LDL主要功能是把膽固醇從血中送往細胞利用，但過量的LDL容易受到自由基攻擊，被攻擊後的物質容易附著在血管壁形成斑塊，進一步造成血管堵塞。TG則是當熱量攝取過多，未被消耗掉的熱量會轉變成TG，儲存在肝臟或脂肪細胞，作為備用能量，一旦堆積過多就易形成脂肪肝。

她補充說明，維持健康的狀態，應使HDL高一點（男≧40 mg/dL、女男≧50 mg/dL），降低LDL（＜130 mg/dL）及TG（＜150 mg/dL）。

她表示，人體的膽固醇約70至80%是人體生成，僅約20至30%來自於飲食。若想預防心血管疾病，要維持血脂在理想範圍，若飽和性脂肪攝取過多，會提高「內生性膽固醇」、使得LDL升高。

潘富子表示，根據每日飲食指南，攝取蛋白質的優先順序為豆>魚>蛋>肉類，適量吃海鮮與雞蛋是安全無虞的，例如，小魚乾雖膽固醇含量高，但只當配菜、而非買調味過的小魚乾當零食狂吃，就無須擔心膽固醇問題，且小魚乾有豐富鈣質，每日只要適量攝取，還能維持骨骼健康。

但她提醒，富含飽和脂肪酸或反式脂肪的食物如蛋糕、餅乾、麵包、甜點、乳酪、冰淇淋、五花肉、培根、奶精、烹調用豬油等，在食用上均須注意份量的控制或避免。